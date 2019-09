Séoul et Washington coordonnent les sujets de négociations de travail nord-coréano-américaines

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen et son homologue américain se retrouveront demain à Washington. Lee Do-hoon et Steve Biegun échangeront sur les sujets à mettre sur la table des négociations de travail, qui pourraient reprendre bientôt entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.Lee s’envole aujourd’hui pour la capitale américaine. Il y restera jusqu’à samedi pour rencontrer, outre Biegun, plusieurs autres responsables du département d’Etat, de la Maison blanche et de groupes de réflexion.Puis l'émissaire sud-coréen repartira pour New York, où a lieu en ce moment l’Assemblée générale des Nations unies. Là aussi, il retrouvera Biegun, avec cette fois leur nouvel homologue japonais Shigeki Takizaki.