L’excédent commercial du Japon vis-à-vis de la Corée du Sud recule de 8 % en août

Photo : KBS News

Depuis l’application des restrictions de Tokyo sur les exportations vers la Corée du Sud en juillet, le Japon a perdu, de manière spectaculaire, ses clients et touristes sud-coréens. C’est le résultat de la campagne de boycott des citoyens du pays du Matin clair, visant à protester contre des représailles économiques injustes de l’administration Abe.Plus précisément, l’excédent commercial de l’Archipel vis-à-vis de son voisin en août a chuté de 8,1 % en un an, et le volume des exportations de 9,4 %. Les machineries de textile ont été les plus frappées avec une dégringolade de leurs ventes de 63 %. Viennent ensuite les produits alimentaires avec 41 %, et les bus ainsi que les camions avec 40 %.La balance commerciale du Japon a également accusé une perte depuis deux mois. Dans ce contexte, des voix commencent à s’élever contre le gouvernement dans les associations économiques japonaises. Le président de la chambre de commerce nipponne, Akio Mimura, a par exemple affirmé qu’il était temps que les deux pays conjuguent leurs efforts pour se comprendre à travers un dialogue sincère.Le nombre de touristes sud-coréens au Japon a, lui aussi, dégringolé de 48 % le mois dernier en glissement annuel, en ne totalisant que 308 000 individus.