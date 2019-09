Le voyage séoulien de Kim Jong-un est toujours d’actualité, selon l’ambassadeur sud-coréen à Moscou

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Moon Jae-in semble toujours examiner la visite à Séoul du dirigeant nord-coréen. C’est ce qu’on a appris de la bouche de son ambassadeur à Moscou.Dans une interview hier avec l’agence russe TASS, Lee Suk-bae a en effet évoqué la déclaration commune de Pyongyang, publiée en septembre 2018 par Moon et Kim Jong-un. Un texte qui prévoit justement le voyage séoulien de celui-ci. Il a ensuite ajouté que pour cela, le gouvernement sud-coréen en discuterait avec le Nord, en restant attentif à l’évolution du processus de paix dans la péninsule et du dialogue Washington-Pyongyang. Sans pour autant donner plus de précisions.Le représentant sud-coréen a par ailleurs fait savoir que Séoul et Moscou coordonnaient en ce moment la date du déplacement en Corée du Sud de Vladimir Poutine l’année prochaine, qui marquera le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.