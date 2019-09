Financement des GI’s : Séoul nomme un expert budgétaire à la tête des négociations avec Washington

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington doivent bientôt lancer leurs nouvelles négociations en vue de déterminer leurs contributions respectives au financement du stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule.En amont de ces pourparlers, Donald Trump continue de presser Séoul à verser beaucoup plus, le mercantilisme étant plus ou moins la règle au détriment de l’alliance avec lui. Certains de son administration parlent même de 4,8 milliards de dollars, un montant plus de cinq fois supérieur à celui de cette année.L’administration Moon Jae-in planche sur les moyens d’y faire face. Il aurait alors décidé de demander cette fois à un responsable gouvernemental chargé autrefois du budget au ministère des Finances de diriger les tractations. Jusqu’à l’an dernier, le ministère des Affaires étrangères et celui de la Défense le faisaient.Un nom commence déjà à circuler. Il s’agit de Chung Eun-bo, ancien vice-ministre adjoint des Finances.