PPA : le gouvernement lève l’interdiction provisoire de déplacement

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a levé, ce matin, l’interdiction provisoire de déplacement de 48 heures visant toutes les installations du pays liées à l’élevage de porcs.Ce dispositif avait été déclenché suite à l’apparition mardi de la peste porcine africaine (PPA) dans une exploitation de Paju, une ville de la province de Gyeonggi. Le lendemain, de nouveaux cas ont été confirmés dans une ferme de Yeongcheon, dans la même province qui entoure la capitale.Le déplacement des porcs de ces zones et des régions alentour dans d’autres parties du territoire est toujours interdit. Pour la province de Gyeonggi et la ville d’Incheon, ce dispositif est valable jusqu’à midi le 24 septembre, et jusqu’au 8 octobre pour les zones de contrôle intensif. Il s’agit de six villes et districts, dont Paju, Yeoncheon, Cheorwon, Gimpo et Dongducheon. Un total de 710 000 porcs y sont élevés dans 442 fermes.Après la détection d'un nouveau cas de PPA mardi, le gouvernement a déclenché le niveau d’alerte maximal. L’abattage de 14 000 bêtes est actuellement en cours.