Lee Ju-yeol : la nouvelle baisse des taux de la Fed correspond à l’anticipation du marché

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé, ce matin à l’aube, avoir comme prévu baissé d’un quart de point ses taux directeurs, désormais dans une fourchette de 1,75 à 2 %.Selon son président Jerome Powell, de nouvelles réductions de taux pourraient être nécessaires si l’économie donne des signes flagrants de faiblesse, bien que ce ne soit pas le cas dans l’immédiat.Quelques heures plus tard, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a affirmé que cette deuxième baisse de taux d’affilée, après celle de juillet, avait été anticipée par le marché. Et d’ajouter que la banque centrale américaine maintenait ainsi le cap de sa politique monétaire et que cela permettrait aux autres pays de mieux gérer leur propre politique.Lee Ju-yeol a fait ces remarques, interrogé par les journalistes. Il a également affirmé que la Fed n’avait pas fermé non plus la porte à de nouvelles baisses, évoquant les propos tenus par Jerome Powell, selon lesquels il continuera d’agir, de manière appropriée, en fonction des futures conjonctures économiques.Questionné sur les facteurs essentiels à prendre en compte lorsque son institution décide du loyer de l’argent, le patron de la BOK a répondu qu’il s’agissait, entre autres, de l’évolution des risques extérieurs et de leur impact sur l’économie nationale.