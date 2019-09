Meurtres en série de Hwaseong : un suspect identifié 30 ans après les faits

Photo : YONHAP News

Il aura fallu attendre 30 ans pour qu'un suspect majeur soit identifié dans l'affaire des meurtres en série commis entre 1986 et 1991 dans des villages de Hwaseong, dans le sud de Séoul. Une dizaine de femmes avaient alors été brutalement assassinées après avoir été violées. Ce dossier qui reste inachevé a inspiré le célèbre film « Memories of Murder » de Bong Joon-ho, sorti en 2003.Selon l’annonce faite hier par la police, le suspect est un quinquagénaire connu sous le nom de famille Lee. Il se trouve actuellement sous les verrous, condamné à une peine d’emprisonnement à vie pour, justement, meurtre et viol. Selon la police, l’ADN recueilli sur trois pièces à conviction correspondent à celui de Lee. Elle envisage de demander l’analyse d’autres preuves dont elle dispose au Service national des sciences forensiques. De son côté, le suspect aurait rejeté cette allégation lors de son audition, hier.La police a constitué une équipe composée de 57 agents chargés de résoudre cet énigme. Une fois les nouvelles investigations achevées, elle envisage de transmettre cette affaire au Parquet.