1er anniversaire de la déclaration de Pyongyang : Kim Yeon-chul salue l’évolution positive des relations intercoréennes

Photo : YONHAP News

Alors que la reprise des pourparlers nucléaires Washington-Pyongyang semble imminente, le ministre sud-coréen de la Réunification a estimé que les deux parties ne prendraient pas à la légère cette précieuse aubaine.Kim Yeon-chul a tenu ces propos dans un discours prononcé lors de la cérémonie du 1er anniversaire de la déclaration conjointe de Pyongyang, proclamée il y a un an à l’issue du 3e sommet entre le président Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Le ministre a également salué les progrès enregistrés dans le cadre de l’application de cette déclaration, qui a suivi celle de Panmunjom, signée lors de la 1ere rencontre Moon-Kim en avril de l’année dernière. Il a notamment évoqué le domaine militaire en se réjouissant que les actes d’hostilité entre les deux armées se soient arrêtés net et que les tensions militaires dans la péninsule aient considérablement baissé.Enfin, en ce qui concerne les négociations nucléaires nord-coréano-américaines, Kim a affirmé que Séoul jouerait un rôle actif dans la mesure du possible, en coopérant étroitement avec Washington et en laissant toujours ouverts les canaux de discussion avec Pyongyang.Cet évènement devait initialement se tenir à Paju, dans la province de Gyeonggi, près de la frontière intercoréenne. Mais afin d’endiguer la propagation de la peste porcine africaine, détectée mardi dans cette ville, le gouvernement a relocalisé la cérémonie au siège des pourparlers intercoréens, situé à Séoul.