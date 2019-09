1er anniversaire de la déclaration conjointe de Pyongyang : la Corée du Nord garde le silence

Photo : YONHAP News

Alors qu’aujourd’hui, la déclaration conjointe de Pyongyang, proclamée à l’issue du 3e sommet Moon-Kim, fête son premier anniversaire, la Corée du Nord n’a fait autant commentaire.Les médias du pays communiste ont plutôt relayé des informations sur l’état d’avancement des travaux de réparation des dommages causés par le typhon Lingling ou des résultats de son plan de développement économique autonome. Sur le volet des relations extérieures, ils ont publié des articles condamnant la « diplomatie unilatérale » des Etats-Unis, en évoquant les tensions avec la Chine et la Russie.Quant à la Corée du Sud, le site de propagande Uriminzokkiri a publié des articles dénonçant les activités de certains partis politiques liées au conflit avec le Japon ou à l’alliance avec les Etats-Unis.Un tel mutisme fait contraste avec la réaction de Pyongyang à l’occasion du premier anniversaire de la déclaration de Panmunjom, signée le 27 avril suite à la première rencontre entre le président de la République Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les autorités et les médias nord-coréens ont alors publié un communiqué ou des commentaires sur la situation de la péninsule et les relations avec Séoul.De l’avis des observateurs, une telle indifférence laisse entendre que le pays communiste envisage de concentrer ses efforts sur la relance du dialogue avec Washington, qui se profile à l’horizon. D’autres problèmes domestiques, tels que la crise alimentaire ou le passage du dernier typhon, auraient également contribué à une telle atmosphère.