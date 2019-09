David Stilwell : Washington agit activement pour résoudre le conflit entre Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Afin d’apaiser les tensions entre la Corée du Sud et le Japon, les Etats-Unis agissent activement en investissant un temps considérable.C’est du moins ce qu’a déclaré hier le sous-secrétaire d’Etat américain chargé des affaires de l’Asie du Nord et du Pacifique, devant la commission chargée de la diplomatie au Sénat. Interrogé par le sénateur démocrate Bob Menendez si les Etats-Unis ne restaient pas les bras croisés sur ce sujet, David Stilwell a ajouté que même s’il n’y a pas de démarche visible, cela ne veut pas dire que rien ne se passe.Interrogé sur le nombre d’armes nucléaires et les sites de développement de ces armes en Corée du Nord, le diplomate américain a refusé de répondre, tout en présumant que le régime de Kim Jong-un continuait leur fabrication.