Sondage : la cote de popularité de Moon Jae-in au plus bas depuis son investiture avec 43,8 %

Suite à la nomination très controversée de Cho Kuk au poste de ministre de la Justice, la cote de popularité du président de la République a reculé de 3,4 points en une semaine pour s’établir à 43,8 %, soit le plus bas niveau depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017.D’après le sondage réalisé par l’institut Realmeter entre lundi et mercredi auprès de 2 700 adultes avec une marge d’erreur de 2,2 points, les avis négatifs contre Moon Jae-in ont atteint leur plus haut niveau avec 53 %, une progression de trois points par rapport à la semaine dernière.Dans ce sillage, le Minjoo, la formation présidentielle, a perdu 1,3 point en recueillant 38,2 % d’avis favorables. En revanche, les partis conservateurs ont regagné du terrain. La cote de popularité du Parti Liberté Corée (PLC), première force de l’opposition, a progressé de deux points à 32,1 %, et le Bareun-Avenir, de 0,8 point pour atteindre 6 %.Quant à la nomination en question, les avis hostiles ont dépassé de beaucoup les opinions favorables, soit 55,5 % contre 35,3 %. Cependant, concernant la lutte des partis de l’opposition conservateurs pour la démission de Cho Kuk, 52,4 % des sondés se sont prononcés contre, alors que 42,1 % y ont exprimé leur soutien.