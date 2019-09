Moon Jae-in et Donald Trump vont avoir un sommet lundi à New York

Photo : YONHAP News

Le président de la République va s’entretenir avec son homologue américain Donald Trump, lundi, heure locale, à New York.D’après l’annonce faite hier par la Cheongwadae, ce 9e sommet entre les deux présidents va se tenir à l’occasion de la visite de Moon Jae-in à New York entre dimanche et jeudi prochain. Il doit y participer à l’Assemblée générale des Nations unies. Lors de son tête-à-tête avec le locataire de la Maison blanche, le chef de l'Etat devrait notamment plaider pour relancer dans un avenir proche le dialogue nucléaire entre Washington et Pyongyang.A l’Assemblée générale de l’Onu, Moon devrait demander la coopération de la communauté internationale pour l’installation de la paix et de la prospérité commune dans la péninsule dans un discours prévu mardi. A l'issue de cette allocution, il doit s’entretenir avec le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, afin de discuter de la formation d’équipes mixtes entre les deux Corées lors des Jeux olympiques d’été de Tokyo l’an prochain, et des moyens d’accueillir les JO d’été en 2032 conjointement avec la Corée du Nord.Par ailleurs, d’autres rencontres bilatérales sont également prévues, y compris celles avec le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, et les dirigeants de la Pologne, du Danemark et de l’Australie.