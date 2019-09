L’OCDE abaisse ses prévisions de croissance économique de la Corée du Sud pour 2019 à 2,1 %

Photo : KBS News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a de nouveau revu à la baisse ses prévisions de croissance économique de la Corée du Sud pour cette année à 2,1 %, et les prévisions pour l’année prochaine à 2,3 %. Il s’agit d’une baisse de 0,3 point et de 0,2 point par rapport aux prévisions avancées en mai.L’OCDE a expliqué cette révision par le ralentissement du commerce international et la baisse de la demande intérieure chinoise. Dans ce contexte, l’organisation a également abaissé ses prévisions pour la croissance économique mondiale, à 2,9 % cette année et 3 % en 2020, soit un recul de 0,3 point et de 0,4 point par rapport aux dernières prévisions. C’est le plus bas niveau depuis la crise financière mondiale en 2010.Par pays, les prévisions pour les Etats-Unis ont diminué de 2,8 % à 2,4 % pour cette année et de 2,3 % à 2 % pour l’année prochaine. Quant à la Chine, ce taux a été révisé de 6,2 % à 6,1 % pour 2019 et de 6 % à 5,7 % pour 2020. Enfin, concernant la zone euro, ce chiffre a été abaissé de 1,2 % à 1,1 % pour cette année et de 1,4 % à 1 % pour l’an prochain.