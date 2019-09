Photo : KBS News

Une bonne partie du week-end se déroulera sous la pluie. Celle-ci est attendue dès cette nuit sur l'île de Jeju, avant de remonter progressivement jusqu'au nord du pays entre samedi soir et dimanche matin. Elle devrait se poursuivre jusqu'à lundi. La cause : le typhon Tapah, qui doit progresser entre les côtes de la péninsule coréenne et du Japon.