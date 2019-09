La presse nord-coréenne rapporte l’apparition de la peste porcine africaine en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a fait savoir hier que le premier cas de peste porcine africaine (PPA) avait été confirmé le 17 septembre en Corée du Sud, en précisant qu’il s’agissait de porcs élevés dans une exploitation de la ville de Paju, située dans la province de Gyeonggi.C’est la première fois que la Corée du Nord évoque l’apparition de cette fièvre porcine au sud du 38e parallèle. Toutefois, la KCNA s’est contentée de livrer le simple fait sans en dire davantage.Ainsi, le régime nord-coréen continue à faire la sourde oreille à la sollicitation de Séoul. En effet, le gouvernement sud-coréen l’a informé avant-hier de cette alerte sanitaire via le bureau de liaison intercoréen de Gaeseong, et il en a profité pour lui demander de nouveau à coopérer ensemble dans le but de mieux lutter contre l’épizootie. Mais c’est toujours silence radio au Nord.Pour rappel, Pyongyang avait officiellement déclaré le 30 mai dernier à l’Organisation internationale pour la santé animale (OIE) le cas de PPA confirmé dans une coopérative située dans la province de Jagang, près de la frontière chinoise.