Le gouvernement envisage de renforcer ses sanctions contre la pêche illégale

Photo : KBS News

Alors que les Etats-Unis ont désigné la Corée du Sud, de manière préliminaire, comme un pays pratiquant une pêche illégale, non déclarée et non réglementé (INN), le gouvernement projette d’infliger une amende, en dehors des sanctions pénales existantes, contre des bateaux se livrant à une telle pratique.Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche envisage en effet d’interdire aux deux bateaux épinglés par le rapport de l’Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), rattachée au bureau du représentant commercial des Etats-Unis (USTR), d’opérer aux larges de l’Antarctique et de leur infliger une amende.Le ministère a annoncé avoir déposé un projet de révision de la loi concernée en avril dernier à l’Assemblée nationale et que ce texte est actuellement examinée par la commission parlementaire compétente. Dans la foulée, le ministère a fait savoir que la NOAA avait convenu d’annuler exceptionnellement sa désignation préliminaire une fois ce document adopté par les députés, et ce, avant la publication de son prochain rapport en 2021.Pour rappel, Washington a demandé, en mars dernier, d’imposer des « dispositifs administratifs supplémentaires », en dehors des sanctions pénales, pour résoudre le problème de profits illicites provenant de la pêche illégale.