Trump évoque une « très bonne nouvelle méthode » sur la question nucléaire nord-coréenne

Alors que la reprise du dialogue nord-coréano-américain se profile à l’horizon, le président américain a évoqué « une nouvelle méthode » tout en critiquant la politique diplomatique de son ancien conseiller à la sécurité nationale.Avant cela, John Bolton avait fustigé, mercredi, la politique nord-coréenne de Donald Trump en affirmant que les négociations nucléaires avec le pays communiste finiraient par échouer.A cet égard, le locataire de la Maison blanche a répliqué qu’il fallait se rendre compte de combien l’ancienne politique nord-coréenne de Bolton était mauvaise et que la nouvelle méthode sera très bonne. Il a tenu ces remarques, lors de son déplacement dans une région frontalière avec le Mexique, en Californie. Mais il n’a pas expliqué concrètement de quelle méthode il s’agissait.L’attention se porte désormais sur ces propos d'autant plus que la Corée du Nord a demandé un « nouveau calcul » axé sur la garantie de son régime et la levée des sanctions. De l’avis des observateurs, l’administration Trump pourrait exclure la méthode dite « big deal » prônée par Bolton, consistant à échanger, d’un coup, la dénucléarisation et le retrait des sanctions. Au lieu de cela, les deux parties pourraient faire de petites concessions à mesure que les négociations avancent.