Tae Yong-ho : le matérialisme apportera du changement à la Corée du Nord

Photo : KBS News

En Corée du Nord, seule l’ossature reste socialiste et le corps est déjà devenu capitaliste. C’est du moins ce qu’a estimé l’ancien ministre auprès de l’ambassade de Corée du Nord au Royaume-Uni lors de son interview avec le magazine américain Times, publiée mercredi.Tae Yong-ho a ajouté que le matérialisme qui a gagné la jeune génération née après 2000 devrait insuffler du changement dans le royaume ermite. Selon lui, les jeunes nord-Coréens ne s’intéressent qu’aux films ou séries télévisés de Corée du Sud ou des Etats-Unis, et restent indifférents à l’idéologie communiste.Interrogé si la population pourrait tenter de provoquer ce changement, Tae a répondu que ce n’était pas encore le moment, étant donné que le pouvoir est encore aux mains de la 2e génération, âgée entre 60 et 80 ans. Mais il a affirmé que lorsque la 3e génération arrivera au pouvoir d’ici dix à 20 ans, les gens descendront en masse dans les rues.Enfin, l’ex-diplomate du pays communiste s’est montré sceptique quant à la possibilité selon laquelle le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accepte la réforme, en jugeant que le changement ultime en Corée du Nord sera l’effondrement de la « dynastie Kim ».