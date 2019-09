Kim Jong-un pourrait être invité au sommet entre la Corée du Sud et l’Asean à Busan

Photo : KBS News

Séoul n’écarte pas la possibilité d’inviter le numéro un nord-coréen au sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des pays du sud-est asiatique (Asean) qui aura lieu les 25 et 26 novembre prochains à Busan.Selon le second vice-ministre des Affaires étrangères Lee Tae-ho, le gouvernement n’a pas encore pris sa décision en la matière, mais il se préparerait déjà à une telle éventualité.Pour rappel, le président de la République Moon Jae-in avait déclaré le 30 août dernier, dans une interview accordée au quotidien thaïlandais Bangkok Post, que ce serait « une occasion très significative » pour la paix en Asie aussi bien que dans la péninsule coréenne si Kim Jong-un participait au sommet spécial réunissant les dirigeants des dix pays de l’Asean.D’après Lee Tae-ho, le ministère tâchera d’obtenir des résultats concrets de la « nouvelle politique du Sud » du gouvernement à travers ce rendez-vous, et de faire en sorte que les citoyens puissent en ressentir les effets après cet événement.