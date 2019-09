La classe politique convient d’entamer l’audit parlementaire le 2 octobre

Photo : YONHAP News

Les présidents des trois groupes à l'Assemblée nationale sont convenus, hier soir, d’organiser l’audit parlementaire entre le 2 et le 21 octobre prochain, et de prononcer chacun en amont un discours entre le 28 et le 30 septembre.C’est ce qu’a fait savoir la chef de file des députés du Parti Liberté Corée (PLC), Na Kyung-won, lors de son interview téléphonique avec la KBS.En revanche, en ce qui concerne l’enquête parlementaire sur le ministre de la Justice Cho Kuk, demandée par le PLC et le Bareun-Avenir, les trois formations n’ont pas trouvé de terrain d’entente, comme le représentant des députés du Minjoo, le parti au pouvoir, Lee In-young, a maintenu son opposition.