FAO : la récolte de céréales en Corée du Nord au plus bas depuis 5 ans

Photo : YONHAP News

La récolte de céréales en Corée du Nord devrait atteindre, cette année, son plus bas niveau depuis cinq ans en raison des conditions météorologiques défavorables. En particulier, le riz et le maïs devraient être les plus frappés.C’est ce qu’a prévu l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son rapport trimestriel publié hier. En cause : les précipitations entre avril et juillet qui ont demeuré en dessous de la moyenne, et les manquements du système d’irrigation.Par conséquent, le volume des importations de riz nécessaires pour faire face à la crise alimentaire nord-coréenne est estimé à 1 585 000 tonnes, soit 2,5 fois celui de l’année dernière. Compte tenu de cette situation, le FAO a classé le pays communiste parmi les 41 pays qui ont besoin d’une aide alimentaire, avec 31 nations africaines, sept autres pays asiatiques et deux pays d’Amérique latine.