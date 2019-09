Séoul fait le distinguo entre les retrouvailles de familles séparées et la défection de 12 nord-Coréennes au Sud

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a affirmé, aujourd’hui lors d’un briefing régulier, que les retrouvailles des familles séparées lors de la guerre de Corée et la défection au Sud de 12 employées nord-coréennes d’un restaurant en Chine en 2016 étaient deux sujets différents.Selon l’explication du porte-parole adjoint du ministère, Kim Eun-han, c’est parce que le gouvernement sud-coréen a demandé l’avis des employées nord-coréennes de se réfugier au Sud avant qu’elles n'entrent sur le territoire sud-coréen.Ces propos interviennent alors que le site de propagande nord-coréen Uriminzokkiri a averti, mercredi, que si Séoul refusait le rapatriement des réfugiées en question, cela aurait des conséquences graves sur l’ensemble des questions intercoréennes, y compris les retrouvailles des familles séparées.A cet égard, l’officiel sud-coréen a affirmé que la résolution du problème des familles séparées constituait l’un des points convenus entre les dirigeants des deux Corées et le devoir fondamental des autorités du Sud et du Nord.