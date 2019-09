La Corée du Sud et le Japon organisent une réunion diplomatique au niveau de travail

Photo : KBS News

Une brèche semble s’ouvrir dans le conflit entre Séoul et Tokyo. Le directeur général chargé des dossiers de l’Asie-Pacifique au ministère sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu aujourd’hui, dans la capitale nippone, avec son nouvel homologue japonais qui a pris ses fonctions ce mois-ci. Il s’agissait de leur première rencontre.Certes, durant la réunion d’une heure et demie, les deux hommes se seraient contentés de répéter la position de leur gouvernement respectif. Kim Jung-han aurait demandé au gouvernement de Tokyo de cesser ses mesures restrictives commerciales qu’il a prises en représailles contre le verdict rendu par la Cour suprême sud-coréenne en faveur des victimes du travail forcé pendant la Seconde guerre mondiale, à savoir notamment l’exclusion de la Corée du Sud de sa liste des pays préférentiels.Shigeki Takizaki aurait appelé, de son côté, Séoul à annuler le récent retrait du Japon de sa liste des pays privilégiés et à respecter la loi internationale concernant ce différend judiciaire. D’ailleurs, il aurait évoqué l’accord relatif au partage d’informations militaires (GSOMIA) entre les deux pays, auquel la Corée du Sud a décidé de mettre fin unilatéralement.Selon la NHK, un diplomate japonais a déclaré que c’était l’occasion de constater pour les deux hommes la possibilité d’engager un dialogue à l’avenir, même si cette rencontre n’a pas produit d’avancée.Les deux directeurs généraux auraient également discuté de la possibilité d’arranger une réunion entre leurs ministres respectifs en marge de l’Assemblée générale de l’Onu, prévue la semaine prochaine à New York, ainsi que des sujets qui seraient à l’ordre du jour de ce rendez-vous.