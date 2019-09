100e Championnats d’athlétisme de Corée du Sud : le relais du flambeau débutera dimanche prochain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud organisera du 4 au 10 octobre la 100e édition des Championnats d’athlétisme nationaux.Selon la ville de Séoul, la flamme à cette fin sera allumée le 22 septembre prochain au moyen d’un miroir concave sur l’autel de l’île de Ganghwa, là où le premier ancêtre mythique des Coréens, Dangun, aurait offert des offrandes au Ciel. Ce sera l’occasion de prononcer la déclaration d’allumage pour célébrer le 100e anniversaire du Mouvement pour l’indépendance de Corée du 1er mars 1919.Le relais du flambeau fera le tour du pays pour s’achever à Séoul le 29 septembre. Et la flamme fusionnera avec les feux spécialement pris sur l’île Marado et les îlots Dokdo, situés aux extrémités respectivement du sud et de l’est du pays, ainsi que le feu conservé sur la grande place de Séoul.Pour célébrer le centenaire de la fête sportive, le relais du flambeau sera d’une envergure sans précédent.