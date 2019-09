Le 9e sommet entre Moon Jae-in et Donald Trump se tiendra demain à New York

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé ce matin à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies. Durant sa visite de trois nuits et cinq jours aux Etats-Unis, il s’entretiendra demain matin, heure de Séoul, en tête-à-tête avec son homologue américain. Il s’agit du 9e sommet entre Moon Jae-in et Donald Trump.Cette discussion bilatérale aura lieu dans un contexte où le numéro un américain se montre flexible sur la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, évoquant une « nouvelle approche » différente du modèle libyen.Quant à la Corée du Nord, elle a proposé la garantie de la sécurité de son régime et l’allègement des sanctions prononcées à son encontre comme principaux thèmes de l’ordre du jour des prochaines négociations entre Pyongyang et Washington.Le chef de l’Etat sud-coréen s’efforcera d’encourager l’administration Trump à faire preuve de souplesse face aux exigences du pays communiste. Au-delà de la dénucléarisation de la Corée du Nord, le président Moon tentera de dissiper les préoccupations engendrées par la décision de Séoul de mettre fin à l’accord relatif au partage d’informations militaires (GSOMIA) entre la Corée du Sud et le Japon.Lors de son allocution à la tribune de l’Onu, le locataire de la Maison bleue dévoilera une nouvelle proposition liée à la garantie de la sécurité du régime de Kim Jong-un.