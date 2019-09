Photo : YONHAP News

Après un week-end agité par le typhon Tapah, qui a arrosé notamment le sud du pays, le ciel a retrouvé son calme et son bleu d'automne. Avec à la clé une légère remontée des températures : 23℃ à Jeonju, 24℃ à Gwangju, et 25℃ à Séoul, la ville la plus chaude ce lundi.