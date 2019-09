« Korea Grand Sale 2019 » enregistre un chiffre d'affaires record dépassant 1 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le chiffre d'affaires total du « Korea Grand Sale 2019 » a augmenté de 40 % sur un an pour atteindre 1 253,2 milliards de wons, soit près de 955 millions d'euros. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui le ministère de la Culture et le comité « Visit Korea». Selon ses organisateurs, l'événement a eu un effet incitatif sur la production à hauteur de 2 136,9 milliards de wons et il a également contribué à la création de 28 698 emplois.Petit rappel : ce festival a été inauguré en 2011 afin de promouvoir le shopping et le tourisme des visiteurs étrangers en hiver. L'édition 2019 s'est déroulée entre janvier et février sous le thème « Voyager, déguster et toucher » avec 912 entreprises participantes.Diverses promotions ont été proposées pour stimuler l'achat et les circuits touristiques. A titre d'exemple, une carte touristique a été créée pour faciliter l'usage des transports en commun dans la capitale comme en province, tout comme « Hands free », un service de dépôt et de livraison des achats. De son côté, l'itinéraire gastronomique a connu un grand succès.