IFRS : les cryptomonnaies ne sont pas des titres financiers

Photo : YONHAP News

Les cryptomonnaies comme le bitcoin ne sont ni des monnaies ni des titres financiers, selon les « IFRS » (International Financial Reporting Standards). En revanche, elles sont considérées comme des biens immatériels ou des stocks. Il s’agit d’une première interprétation internationale en matière de monnaies virtuelles.Les « IFRS » sont des normes comptables internationales élaborées par le Bureau international des normes comptables, plus connu sous son acronyme anglais IASB (International Accounting Standards Board). Elles sont appliquées dans près de 130 pays dans le monde.Cette décision rendra plus difficile l’intégration des cryptomonnaies dans le système financier. Elle conforte également la position du gouvernement sud-coréen qui n’autorise pas la création d’un nouveau fonds destiné à l’investissement dans ces monnaies virtuelles.