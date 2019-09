Patinage artistique : You Young remporte la médaille d'argent à l’US International 2019

Photo : YONHAP News

You Young s'est hissée hier au deuxième rang à l’US International Figure Skating Classic, qui s'est déroulé à Salt Lake City, aux Etats-Unis. Elle a obtenu avec son triple axel un total de 199,29 points, dont 141,25 points au patinage libre et 58,04 points au programme court. La médaille d'or a été attribuée à sa concurrente japonaise Satoko Miyahara avec 204,3 points.La patineuse sud-coréenne a déjà remporté le mois dernier la compétition internationale d'été de Philadelphie et raflé la médaille de bronze au Trophée de Lombardie qui s'est achevé le 15 septembre dernier.