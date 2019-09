Le gouvernement va élaborer une loi spéciale pour favoriser la conservation des « seowon »

Photo : YONHAP News

Les « seowon », des académies néoconfucéennes de la dynastie Joseon, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), pourront bénéficier d’une gestion efficace afin d’être mieux conservées. Pour y parvenir, le gouvernement va élaborer une loi spéciale. Des arrêtés municipaux seront adoptés par les neuf collectivités locales qui abritent ces installations historiques dans le but de leur assurer les soutiens financiers nécessaires.Des échanges académiques seront lancés avec une trentaine d’académies néoconfucéennes qui ne figurent pas sur la liste prestigieuse et celles situées en Corée du Nord. La coopération sera également élargie avec des instituts chinois et japonais.Afin de célébrer l’inscription sur la liste du patrimoine mondial, une exposition spéciale se tient à « Sosu seowon » à Yeongju jusqu’au mois de mai 2020. D’autres instituts lanceront diverses campagnes de sensibilisation et ateliers afin de les faire connaître auprès du grand public.