Premiers travaux de rénovation conjoints entre les deux Corées et l’UNC

Photo : YONHAP News

Les deux Corées et le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) ont mené ensemble les travaux de rénovation d'un bâtiment situé dans la zone de sécurité commune (JSA). Il s'agit de la première opération du genre depuis l'armistice de 1953. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui l'UNC.L'opération s'est déroulée du 12 au 14 septembre pour remplacer des tôles galvanisées détruites par le 13e typhon Lingling qui a ravagé la péninsule coréenne au début du mois. Une dizaine de travailleurs nord-coréens ont été autorisés par le commandement à traverser la ligne de démarcation militaire afin de participer à l'opération.Cette coopération serait l'un des résultats de l'accord militaire signé par Séoul et Pyongyang il y a un an. Conformément à cet accord, les deux Corées et l'UNC ont créé un organe de consultation tripartite qui mène depuis octobre dernier diverses opérations de démilitarisation, telles que le déminage ou la démolition des postes de garde.