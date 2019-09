Tokyo aurait échoué à détecter des missiles balistiques nord-coréens au moins à deux reprises

Photo : YONHAP News

Le Japon n’aurait pas pu détecter entre mai et septembre au moins deux lancements de missiles balistiques de courte portée nord-coréens. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui Kyodo News. Selon cette agence de presse japonaise, ces projectiles tirés par Pyongyang ont été identifiés par l’armée sud-coréenne grâce à la proximité géographique entre les deux Corées.Parmi les missiles passés sous le nez du Japon, il y aurait une nouvelle version d’un missile nord-coréen baptisé « KN23 ». Capable d’atteindre l’archipel, il est similaire à l'Iskander russe qui est un missile balistique à haute performance. Selon un responsable du gouvernement japonais, le développement des missiles nord-coréens progresse à un rythme inattendu.Si Tokyo ne parvient à détecter les missiles nord-coréens à un stade précoce, il lui sera difficile de les intercepter. Ce qui entraînera également des retards dans le système d’alerte et d’éventuels dégâts importants dans l’archipel.Estimant que la fin de l’accord relatif au partage d’informations militaires (GSOMIA) entre la Corée du Sud et le Japon pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale, l’agence Kyodo a enfin souligné l’importance du renforcement de l’alliance avec Séoul et Washington.