Les exportations en baisse sur les trois premières semaines de septembre

Photo : KBS News

En raison du ralentissement de la demande dans les semi-conducteurs et des congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons célébré cette année le 13 septembre, les exportations sud-coréennes enregistrées du 1er au 20 septembre ont baissé de 21,8 % en glissement annuel, avec 28,5 milliards de dollars. En tenant compte du nombre de jours ouvrables, le recul journalier s'est établi à 10,3 %. Si la tendance se poursuit jusqu'à la fin du mois, il s'agira du dixième mois consécutif de baisse en glissement annuel.Mais la vente à l'étranger des produits sud-coréens sur les vingt premiers jours du mois a augmenté de 14,8 % par rapport au mois précédent, soit 3,68 milliards de dollars en plus. D'où l'analyse du ministère du Commerce extérieur qui prévoit une reprise des exportations du pays.Par secteur, les semi-conducteurs, les produits pétroliers et l'automobile ont accusé respectivement un recul de 39,8 %, 20,4 % et 16,6 %, alors que la construction navale et les dispositifs de communication sans fil ont bénéficié d'une hausse de 43,2 % et 58 %. Par pays, les exportations vers la Chine ont diminué de 29,8 % et celles vers les Etats-Unis de 20,7 %.Quant aux importations, elles ont reculé de 11,1 % avec 26,9 milliards de dollars sur la même période.