Kang Kyung-wha : Washington est ouvert à la discussion sur la sécurité du régime nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis sont ouverts à des discussions sur la sécurité du régime et l'adoucissement des sanctions réclamées par la Corée du Nord. Ce qui est le plus important aujourd'hui est de reprendre le dialogue entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation. C'est ce qu'a répondu aujourd'hui la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse tenue à New York.Kang Kyung-wha a également mis en avant une étroite coopération sud-coréano-américaine, notamment pour analyser ce que signifie plus précisément la garantie du régime pour le royaume ermite.Interrogée sur la critique par Washington du modèle lybien, la ministre a assuré qu'elle devrait avoir un effet positif sur l'éventuelle reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Concernant la possibilité d'aboutir à une entente sur la définition de la dénucléarisation entre les deux pays, la chef de la diplomatie sud-coréenne a indiqué que les deux parties n'avaient aucun différend dans l'objectif des négociations. Et d'ajouter qu'elles avaient encore du travail à faire pour s'entendre sur les moyens de l'atteindre et qu'il faudrait avant tout établir une feuille de route.