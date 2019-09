Dialogue Moscou-Pyongyang au sujet du contrôle de la pêche illégale des nord-Coréens

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a convoqué hier, heure locale, l’ambassadeur nord-coréen à Moscou afin de discuter des mesures à prendre concernant un récent incident survenu dans les eaux territoriales russes en mer de l’Est. Ils ont évoqué ensemble l’arrestation de pêcheurs nord-coréens illégaux durant laquelle plusieurs personnes ont été blessées. Les deux hommes ont discuté des dispositifs destinés à prévenir la réapparition d’incidents similaires.Rappelons que le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB) a saisi le 17 septembre dernier deux navires de pêche et onze barques puis arrêté au total 161 pêcheurs nord-coréens à l’issue de cette opération.Des pêcheurs surpris par cette opération y ont résisté par une attaque armée, ce qui a fait un mort et six blessés parmi les marins nord-coréens et quatre blessés parmi les gardes-côtes russes.