Moon Jae-in et Donald Trump s’entretiennent en tête-à-tête à New York

Photo : YONHAP News

En voyage à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République s’est entretenu en tête-à-tête ce matin, heure de Séoul, avec son homologue américain. Au cœur des discussions : les meilleurs moyens de dénucléariser la Corée du Nord et de renforcer l’alliance Séoul-Washington. Il s’agit de leur neuvième entrevue à deux et de la première en trois mois.Au début de leur échange ouvert à la presse, Moon Jae-in a souhaité que les Etats-Unis et la Corée du Nord reprennent bientôt leurs négociations de travail en vue de tenir leur troisième sommet. Il a ensuite ajouté que ce nouveau face-à-face entre Donald Trump et Kim Jong-un, s’il avait lieu, créerait un nouvel ordre de dénucléarisation et deviendrait un grand tournant dans l’histoire du monde.Moon a également rappelé la visite surprise du président américain à Panmunjom en juin et sa brève rencontre là-bas avec le dirigeant nord-coréen, et souligné que son leadership permettait de développer considérablement les relations intercoréennes et poursuivre le dialogue nord-coréano-américain.Le chef de l’Etat a aussi tenu à affirmer que sous l’administration Trump, l’alliance Séoul-Washington se développait en une grande alliance, l’accord bilatéral de libre-échange avait été révisé avec succès et les entreprises sud-coréennes multipliaient leurs investissements aux Etats-Unis.Interrogé par les journalistes sur la possibilité d’un troisième sommet avec Kim Jong-un, le locataire de la Maison blanche a répondu avoir de très bonnes relations avec lui comme avec son pays, mais qu’il faudrait voir ce qui se passera. Il n’a pas oublié de vanter son succès auprès du royaume ermite. Selon lui, en dépit du durcissement des sanctions à son encontre, celui-ci a rapatrié des otages américains, des restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée et a stoppé ses essais nucléaires.Au sujet d’une récente série de tirs de missiles de courte portée par le Nord, Trump a répété qu’elle ne lui posait pas de problème, mais qu’il en parlerait avec Moon.Lors d’un point de presse tenu aussitôt après le sommet, la Cheongwadae a affirmé que les deux leaders avaient reconfirmé l’inébranlable alliance entre leurs pays comme le pivot de la paix et la sécurité en Asie du Nord-est.La présidence sud-coréenne a ajouté que les garanties de sécurité réclamées par Pyongyang ou la coopération économique intercoréenne ne s’étaient pas invitées dans leur conversation.