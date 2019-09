Hyundai Motor investira 1,8 milliard d'euros dans la création d'une plateforme de conduite autonome avec Aptiv

Photo : YONHAP News

Le groupe Hyundai Motor s’alliera avec la société irlandaise de technologie automobile autonome Aptiv (APTV.N) afin de créer une plate-forme de conduite autonome internationale. Cette coentreprise sera destinée à développer et commercialiser ensemble les technologies de conduite autonome à l'échelle mondiale.Dans ce cadre, Hyundai Motor et ses deux filiales, Kia Motors et Hyundai Mobis, investiront au total 2 400 milliards de wons, l'équivalent de 1,8 milliard d’euros. Le nom et le dirigeant de cette nouvelle entreprise commune sont à déterminer.Lors d’une conférence de presse tenue hier à New York par le vice-président du groupe Hyundai Motor Chung Eui-sun, le géant sud-coréen a dévoilé son objectif de lancer des tests appliquant les technologies de conduite autonome dans ses véhicules vers la fin 2022 à titre pilote puis de commercialiser des véhicules autonomes d’ici 2024.