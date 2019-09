PPA : deux nouveaux cas confirmés

Photo : Getty Images Bank

Deux nouveaux cas de peste porcine africaine (PPA) ont été confirmés. La Corée du Sud compte maintenant quatre foyers de cette maladie virale très contagieuse, apparue dans le pays il y a une semaine.A en croire le ministère de l’Agriculture, le dernier cas a été confirmé ce matin dans une exploitation de Paju, qui élève quelque 2 300 cochons. Son propriétaire avait signalé hier soir que l’un d’entre eux était mort et trois autres avaient fait des fausses couches. Cette ferme est située à environ 6,9 km de celle de Yeoncheon où un deuxième cas avait été diagnostiqué mercredi dernier.Quant au troisième cas détecté hier matin dans un élevage de Gimpo, à quelque 30 km à l’ouest de Séoul, il a été confirmé dans la soirée. C’est la première fois que l’épidémie est apparue au sud du fleuve Han qui partage l’estuaire avec la rivière Imjin qui traverse la zone démilitarisée entre les deux Corées.Afin de freiner la propagation de l’épizootie, environ 3 300 porcs de la ferme de Gimpo et des autres dans un rayon de trois kilomètres sont abattus.Dans le même temps, le ministère a décrété un « standstill », à savoir une interdiction de tout transport pendant 48 heures à partir de 19h30 hier soir. Les exploitations et les abattoirs à Incheon, dans les provinces de Gyeonggi et de Gangwon sont concernés. Les transports de porcs comme les déplacements de personnel ou de véhicules des fermes sont temporairement suspendus.