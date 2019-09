Sommet de l’Onu sur le climat : Moon Jae-in promet de doubler la contribution au FVC

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a également pris la parole devant le sommet sur la crise climatique, qui rassemblait hier une soixantaine de chefs d’Etat et de gouvernement pour le premier jour de l’assemblée générale de l’Onu.Dans son discours, le président s’est engagé à doubler la contribution de son pays au Fonds vert pour le climat (FVC) pour les années 2020-2023 par rapport à celles de 2015 à 2018 pour la porter à 200 millions de dollars. Les discussions sur le financement du Fonds ont lieu une fois que 60 % des apports sont dépensés.Le locataire de la Cheongwadae a également fait savoir que Séoul accueillerait en 2020 le deuxième sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G). Son premier sommet a eu lieu l’an passé à Copenhague.Moon a en même temps assuré que le pays du Matin clair appliquait scrupuleusement l’accord de Paris sur le climat en 2015. Il a alors précisé que son gouvernement était en train de réduire son parc de centrales thermiques au charbon, de quatre jusqu’à présent et de six autres à l’horizon 2022. Et d’ajouter qu’un système d'échange de droits d'émission a été adopté au niveau national et ce pour la première fois en Asie de l'Est.Le dirigeant sud-coréen a par ailleurs proposé de désigner une « journée mondiale du ciel bleu » pour que le monde entier agisse de concert afin d’améliorer la qualité de l'air.