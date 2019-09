Ouverture demain du 12e Seoul International Senior Film Festival

Photo : YONHAP News

La 12e édition du Seoul International Senior Film Festival se tiendra du 25 au 29 septembre au cinéma Daehan, situé dans le quartier de Chungmuro à Séoul. Au total 90 films dont 31 longs métrages venant de 11 pays y seront projetés.Durant la cérémonie d’inauguration qui aura lieu demain à 15h, « I Dream in Another Language » du réalisateur mexicain Ernesto Contreras sera projeté comme film d’ouverture. Une cérémonie de remises de prix s’y déroulera également.Le film présenté sous le titre « Sueño en otro idioma » en France a remporté de nombreuses récompenses, dont le prix spécial du jury au Festival Sundance. Il montre comment deux septuagénaires, deux dernières personnes parlant un langage vieux de plusieurs millénaires, se réconcilient alors qu’ils ne se sont pas exprimés depuis 50 ans à cause d’une dispute.Plusieurs expositions seront proposées au public comme la « Rétrospective Centenaire du cinéma coréen ». Dans la catégorie de court-métrage, créée pour la première fois cette année, 61 films venant de 15 pays sont présentés.L’entrée est gratuite. Vous pouvez vous renseigner sur les séances et les films sélectionnés sur le site officiel du festival (sisff.seoulnoin.or.kr).