Aucun nuage n'est venu voiler le ciel sud-coréen ce mardi. Le mercure est remonté de quelques degrés, en particulier dans la moitié est du pays (+ 5℃ à Gangneung, + 2℃ à Busan). Cet après-midi, on attendait 26℃ à Séoul et à Jeonju, 25℃ à Busan et 24℃ sur l'île de Jeju. Attention toutefois aux écarts de température au cours de la journée, qui peuvent dépasser les 12 degrés par endroits.