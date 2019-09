Moon Jae-in salue le soutien de l’Onu au processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Egalement à New York, avant son entretien avec Donald Trump, Moon Jae-in a été reçu par le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres. Les deux hommes ont échangé sur la question de la péninsule et les dossiers internationaux.Le président sud-coréen a alors remercié le patron de l’organisation internationale d’avoir soutenu les efforts de Séoul pour instaurer la paix dans la péninsule et appelé l’attention de la communauté internationale sur ce processus, avant de solliciter son soutien continu.Dans le même temps, il a rappelé le voyage en 2017 du secrétaire général adjoint de l’Onu à l’époque, Jeffrey Feltman, en Corée du Nord, et l'adoption par l'organisation de la résolution sur la trêve olympique, les qualifiant de premier pas qui a fait des JO d’hiver de PyeongChang une rencontre de paix historique et qui a permis de relancer le dialogue entre les deux Corées comme entre Washington et Pyongyang.Au sujet de l’aide humanitaire au royaume ermite, Moon a annoncé que son gouvernement était prêt à l’élargir selon l’évolution du processus de dénucléarisation. Il a alors évoqué le fait que Séoul avait déjà offert 800 millions de dollars au Programme alimentaire mondial et à l’Unicef pour qu’ils accordent une assistance aux nord-Coréens et qu’il allait livrer à ceux-ci 50 000 tonnes de riz.Le patron des Nations unies a quant à lui rendu hommage aux efforts et aux contributions du leader sud-coréen pour faire avancer le processus de paix dans la péninsule. Il s’est alors engagé à continuer d’y apporter sa coopération.Guterres en a profité pour demander à la Corée du Sud d’être en première ligne dans la réduction des émissions de carbone.