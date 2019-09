Les prix à la production continuent de baisser en août pour le deuxième mois de suite

Photo : KBS News

En août, les prix à la production poursuivent leur diminution pour le deuxième mois consécutif en reculant de 0,6 % en glissement annuel. C’est qu’a été révélé aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Cela représente une hausse de 0,2 % par rapport au mois précédent.Dans le détail, les produits pétroliers et ceux agricoles ont affiché en août une baisse respective de 9,5 % et de 8,7 % par rapport à la même période de l’année dernière. La dégringolade était particulièrement importante dans la catégorie des légumes comme le chou blanc (-53,8 %), le navet (-66.1 %) et l’épinard (-45,9 %).En revanche, les produits touristiques prisés en haute saison se sont renchéris. Les prix des vols intérieurs et les tarifs d’hébergement ont respectivement bondi de 9,3 % et de 14,8 % par rapport au mois précédent.