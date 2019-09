Naver Webtoon séduit les amateurs de BD numérique dans le monde entier

Photo : YONHAP News

Le chiffre d’affaires de Naver Webtoon atteindra cette année le seuil des 600 milliards de wons, environ 460 millions d’euros.Occupant la première place dans plus de 100 pays dans la catégorie des bandes dessinées sur le magasin d'applications Google Play, la filiale du portail Internet sud-coréen Naver cumule 60 millions de visiteurs uniques par mois. Elle poursuit sa croissance fulgurante surtout aux Etats-Unis et au Japon. Au 2e semestre de cette année, le montant des ventes de contenus payants a augmenté de 81 % en glissement annuel.La plateforme de BD numériques s’efforce également à offrir un écosystème favorable aux créateurs. Ainsi, 62 % des auteurs qui publient leurs « manhwa » via Naver Webtoon empochent chaque année plus de 100 millions de wons, l’équivalent de 76 000 euros. Les profits annuels réalisés par l’ensemble des auteurs sont estimés à 310 millions de wons, environ 236 000 euros.Encouragé par ce succès, Naver Webtoon ambitionne de devenir une entreprise mondiale en matière de divertissement, comparable à Disney. Afin d’y parvenir, la société continuera à investir massivement dans le développement de sa plateforme de bandes dessinées en ligne tout en améliorant les conditions de travail des bédéistes numériques.