Donald Trump appelle à la fin des persécutions religieuses, sans mentionner la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a pris la parole devant une réunion sur la liberté religieuse organisée hier à l’Onu en marge de son Assemblée générale. L’occasion pour Donald Trump d’appeler à la fin des persécutions religieuses.Selon lui, près de 80 % de la population mondiale vit dans un pays où la liberté religieuse est restreinte, menacée ou même interdite. Et la défense de cette liberté est l’une des priorités de tout chef d’Etat.L’occupant de la Maison blanche a cité comme exemple en matière de sa violation la fusillade dans une synagogue de Pittsburgh aux Etats-Unis, les attaques terroristes contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande et les attentats à la bombe au Sri Lanka. Cela dit, il n'a pas mentionné spécifiquement la Corée du Nord.Même son de cloche du côté de son vice-président. Dans son discours devant le même événement, Mike Pence a fustigé seulement l’Irak, la Chine, le Nicaragua et le Venezuela, et non le pays de Kim Jong-un.Pourtant, le département d’Etat américain le qualifie toujours de nation particulièrement préoccupante dans son rapport annuel sur la liberté religieuse.