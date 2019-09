ALE Séoul-Ottawa : les exportations vers le Canada ont grimpé de 22 % depuis l'entrée en vigueur

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Canada tiendront demain à Ottawa la troisième réunion du comité commun de leur accord de libre-échange bilatéral (ALE).D’après le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce extérieur, au cours de ces discussions, les deux pays feront l’état de lieux de la situation qui a évolué après l’entrée en vigueur du traité commercial en janvier 2015 et échangeront aussi sur les moyens de l’améliorer. Ils procéderont aussi à une évaluation de chaque secteur.Sachez que depuis la mise en application de l’accord, les échanges commerciaux bilatéraux n’ont cessé de progresser. L’an dernier, les exportations sud-coréennes vers le pays d’Amérique du Nord ont bondi de 22 % sur un an et les importations de produits canadiens de 14 %.