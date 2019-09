NIS : Kim Jong-un pourrait participer au sommet spécial de l’Asean à Busan en novembre

Photo : YONHAP News

Les services secrets sud-coréens croient que le voyage de Kim Jong-un au sud du 38e parallèle sera possible cette année. C’est le patron du service national du renseignement (NIS) Suh Hoon qui a tenu ces propos, interrogé aujourd’hui par les députés membres de la commission du renseignement à l’Assemblée nationale.Ceux-ci lui avaient posé la question sur la possibilité que l’homme fort de Pyongyang prenne part au sommet spécial de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean), qui se tiendra en novembre à Busan, la deuxième ville de Corée du Sud.A en croire la députée Lee Eun-jae du Parti Liberté Corée, Suh a pourtant estimé que la venue du dirigeant nord-coréen serait lié au déroulement des négociations avec Washington visant à dénucléariser son pays.A sa question de savoir si Kim retournera en Chine pour sa cinquième visite et une nouvelle entrevue avec Xi Jinping, le NIS a répondu que cela était possible, et que si tel était le cas, il se rendrait à Pékin ou dans une ville proche, ou encore dans les trois provinces du nord-est du continent.S’agissant de sa date, le NIS a affirmé que cela serait avant ou après le 6 octobre, qui marquera le 70e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux alliés.