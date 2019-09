Séoul et Washington concluent un contrat d’importation à long terme du GNL américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud importera chaque année 1 580 000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL), soit environ 5 % de sa consommation annuelle. Elle a passé un contrat en ce sens hier à New York. Il s’agit du premier contrat bilatéral du genre à long terme en sept ans.Le ministère de l’Industrie et de l’Energie a annoncé que l’accord avait été conclu entre Korea Gas Corp. (KOGAS), l’entreprise publique de gaz sud-coréenne, et le pétrolier américain BP.Le contrat est valable 15 ans entre 2025 et 2039 et peut être prolongé de trois ans. En cas de son renouvellement, la quantité de ce gaz condensé à l’état liquide que le pays du Matin clair achètera aux USA correspondra à une valeur totale de 9,61 milliards de dollars.Les échanges énergétiques entre les deux nations ont fortement augmenté, au point que leur volume a été multiplié par plus de sept depuis 2016. L’an dernier et cette année encore, la Corée du Sud est le premier importateur de GNL américain devant le Mexique et le Japon.Lors de son tête-à-tête avec Donald Trump ce matin à New York, le président Moon Jae-in en a fait mention comme un exemple du renforcement de l’alliance économique Séoul-Washington.