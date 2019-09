PPA : la Corée du Sud fait un premier pas vers le développement d’un vaccin

Photo : YONHAP News

Le gouvernement entamera en octobre une étude préliminaire visant à mettre au point un vaccin contre la peste porcine africaine (PPA). Une étude qui sera menée à Hanoï entre son Administration pour le développement rural (RDA) et le bureau vietnamien de l’institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), et ce jusqu’en 2021.La maladie est fatale pour les cochons, car il n'existe pas aujourd'hui de traitement ni de vaccin.La Chine, qui a été particulièrement touchée par l’épidémie, accélère le développement du vaccin, mais il faudra attendre encore un certain temps pour qu’il soit commercialisé.Le projet sud-coréano-vietnamien avait été envisagé avant même l’apparition d’un premier cas de PPA dans le sud de la péninsule. Le Vietnam est équipé de sites où les traitements ou les vaccins contre les maladies animales hautement contagieuses peuvent être testés.