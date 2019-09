CNN : la Corée du Nord s’apprêterait à déployer un nouveau sous-marin lanceur de missiles balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble préparer, de manière accélérée, le lancement d'un nouveau sous-marin capable de tirer des missiles balistiques.CNN a publié hier cette information, en se basant sur les images satellites fournies le jour même par l'Institut d'études internationales de Middlebury et l’entreprise Planet Labs. Des images prises au-dessus du chantier naval de Sinpo.La télévision américaine a précisé que sur le quai de ce chantier situé dans l’est du pays étaient installées les structures destinées à bloquer la surveillance par satellite.A en croire Jeffrey Lewis, directeur du Programme pour la non-prolifération en Asie de l’Est au sein de l’institut de Middlebury, cité par CNN, ces structures ont été construites afin de cacher le nouveau submersible. Précédemment, la NHK a elle aussi publié des informations similaires.En juillet, l’agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté que Kim Jong-un avait inspecté un nouveau sous-marin qui s’apprête à être déployé en mer de l’Est. Sans avoir fait mention de l’endroit, de la taille ni de la nature du navire.Le royaume ermite posséderait environ 70 sous-marins. On estime que la majorité d’entre eux sont maintenant obsolètes et ne peuvent pas transporter d’armes atomiques.